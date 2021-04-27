Hint yağının saça faydaları

Cilt bakımında sıkça tercih edilen Hint yağı, saçlar için de oldukça faydalı. Afrika, Hindistan ve Güney Amerika'da bulunan bir Hint bitkisinden elde edilen Hint yağı, doğal nemlendirici özelliği sayesinde yıpranmış saçları tedavi edebiliyor. Peki Hint yağı nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gerekenler...

Hint yağı, bilimsel adı Ricinus communis olan Hint bitkisinin tohumlarından elde ediliyor. Saçlar için oldukça faydalı olmasının yanı sıra cilt bakımında da tercih edilebiliyor. Risinoleik asit adlı antioksidan içeren Hint yağı, cildi kırışıklıklardan korur, nemlendirir ve kolajen hasarını önler. Hint yağı saçlar için de şifa kaynağı. Saç diplerine bir miktar alınıp, masaj yaparak uygulandığında baş kısmında kan dolaşımını hızlandırır. Böylece, saçlar güçlü ve parlak görünür. Ayrıca saçların uzamasını sağlar, kopma ve yıpranmaları engeller.

HİNT YAĞININ KULLANIM ŞEKİLLERİ

Tamamen saf Hint yağını haftada iki ya da 3 defa saç uçlarınıza uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda saçınıza parlaklık kazandırır. Nemlendirici özelliği sayesinde hasar görmüş saçların iyileşmesine yardımcı olur.

Hint yağı kaş ve kirpikler için de oldukça besleyicidir. Düzenli olarak her gün bir miktar Hint yağını kaş ve kirpiklerde kullanılabilir. Böylece kaş ve kirpikleri besler ve kalınlaşmasına yardımcı olur.

HİNT YAĞININ YAN ETKİLERİ

Seyreltilmemiş, düz Hint yağını cilde uygulamak tahrişe, iltihaba ve kuruluğa yol açabilir. Bu nedenle seyreltilmiş formülü uygulandığından emin olunmalı.

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27/04/2021 17:23