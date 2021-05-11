Hintli doktorlar uyardı:İnek gübresi Kovid tedavisi değil

Hindistan'daki doktorlar, COVID-19'u savuşturacağı inancıyla inek gübresi kullanma uygulamasına karşı uyarıda bulunarak, etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hastalıkları yayma riski bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını, şimdiye kadar bildirilen 22.66 milyon vaka ve 246.116 ölümle Hindistan'da yıkım yarattı. Uzmanlar, gerçek sayıların beş ila 10 kat daha fazla olabileceğini ve ülke çapındaki vatandaşların hastane yatakları, oksijen veya ilaç bulmakta zorlandığını ve birçoğunun tedavi eksikliği nedeniyle ölmeye başladığını söylüyor.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı inananlar koronavirüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek gübresi ve idrarla örtmek için haftada bir kez ahırlara gidiyorlar.

Hinduizm'de inek, yaşamın ve toprağın kutsal bir sembolüdür ve Hindular, iyileştirici ve antiseptik özelliklere sahip olduğuna inanarak evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için inek gübresi kullandılar.

İnsanlar vücutlarındaki dışkı ve idrar karışımının kurumasını beklerken, sığınakta inekleri kucaklıyor ya da onurlandırıyor ve enerji seviyelerini artırmak için yoga yapıyorlar.

Hindistan Tıp Derneği'nin ulusal başkanı Dr. JA Jayalal, "İnek gübresi veya idrarının COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmek için işe yaradığına dair somut bilimsel kanıt yoktur, tamamen inanca dayanmaktadır.Bu ürünlerin bulaşması veya tüketilmesiyle ilgili sağlık riskleri de vardır - diğer hastalıklar hayvandan insanlara yayılabilir" dedi.

Gruplar halinde toplanan insanları içerdiği için uygulamanın virüsün yayılmasına katkıda bulunabileceğine dair endişeler de var. Ahmedabad'daki başka bir inek barınağından sorumlu Madhucharan Das, katılımcı sayısını sınırladıklarını söyledi.

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11/05/2021 09:42