Hintli turist organizasyonu başladı

İlk düğün organizasyonunda ülkemiz 500, Hintli’yi ağırladı. Dün gerçekleşen etkinlikte ise Hindistan ın en büyük ilaç firmalarından biri olan Lupin in senelik bayi toplantısı 1500 kişilik Hintli grubun katılımı ile Elexus hotel de gerçekleştirildi



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, katıldıkları düğün fuarında kurulan bağlantıların karşılığını almaya başladıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti.



Hindistan'dan turist gelmeye başladığını, önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs’ta düğün yapacak olan Hintli ailelerin sayısının artacağını ifade eden Ataoğlu,

kurulan temaslar neticesinde Hintli lerin düğün törenlerini Kuzey Kıbrıs’ta yapmaya başladıklarını ve 24-27 Eylül tarihleri arasında 500 kişilik bir düğün gerçekleştiğini ifade etti.





Bugün de Hindistan'ın en büyük ilaç firmalarından Lupin Firması nın senelik bayi toplantısını ülkemizde düzenlenlediğini ifade eden Ataoğlu, bu organizasyonla toplamda 1500 Hintilin ülkemizi ziyaret ettiğini ve misafirlerin tarihi ve turistik yerleri gezdiğini ve bol bol alış veriş yaptığını söyledi..





Son dönemde görkemli Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Akdeniz sahilindeki tesislerin rağbet gördüğünü ifade eden Ataoğlu, "Düğün organizasyonunda Hintler, Antalya’ yı turizmin başkenti olarak görüyorlar. Düğün fuarında yapılan temaslar noktasında Kuzey Kıbrıs’ımızda bu düğünleri başlatabildik. Hemen ardından gerçekleşen bu etkinlik ile de kalabalık bir Hintli misafir grubunu ağırladık. Hint düğünleri 3 gün sürüyor, aileler büyük, dolayısıyla bütün akraba ve arkadaşlar geldiğinde çok büyük kapasitesi olan otellere 500 veya bin kişinin aynı anda konaklayabileceği tesislere ihtiyaç oluyor, Ülkemizdeki tesisler bu konuda ihtiyaçlarına cevap verecek durumda” diye konuştu.

Sibal – Lupin ilaç firması CEO’su MR. Rajeev Sibal da yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın Hindistan için güzel ve alternatif bir destinasyon olduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ta bulundukları sürece ülke insanının misafirperverliğinden, turistik tesislerin kalitesinden ve tarihi zenginliklerden çok etkilendiklerini vurguladı. Ayrıca aliş veriş açısından da Kuzey Kıbrıs’ı çok makul bulduklarını ifade eden Sibal, firmalarının bu tip etkinliklerini ülkemizde yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Hindistan’ın büyük acente sahiplerinden Sunaina Chatterjee ise Kuzey Kıbrıs’ın Hint düğünleri için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyerek, mutluluk veren bu adada unutulmaz evlilik törenlerinin yapılacağına inanç belirtti.