Hiperaktif bir köpeği kontrol altına almanın beş yolu

Eğer köpeğiniz hiperaktif bir köpek ise, tabii ki çok fazla enerjisi olacaktır. Bu nedenle köpeğiniz için; zararlı, başkasının huzurunu kaçıran ya da itaatsiz gibi sıfatlar takmadan önce, tüm bu enerjisini uygun bir şekilde bir yerlere kanalize etmenin bir yolunu bulmalısınız. Dolayısı ile, bir kimse köpeğinizin hasta olduğuna dair bir teşhis koymadan ve bu sorunu gidermek için size ilaç önermeden önce bu makaleyi okumaya devam etmeniz daha iyi bir çözüm olacaktır. Bu durum, aslında bazı anne ve babaların hiperaktif çocuklarına yaptıklarının hemen hemen aynısıdır.

Köpeklerin Hiperaktif Olmasının Sebepleri

Her ne kadar bütün köpeklerin hiperaktif olma ihtimalleri olsa da, özellikle bazı köpek cinsleri aşırı derecede enerji doludurlar. Bu köpeklerin metabolizmaları bu şekilde işlemektedir. İşte tam da bu nedenle bazı köpekler aşağıdaki gibi enerji gerektiren aktiviteler için kullanılırlar:

beagle cinsi köpek

Sürü gütme

İz sürme

Avlanma

Kızak çekme

Şimdi düşünün ki, bu köpeklerden birisi günün büyük bir bölümünü küçük bir apartman dairesinde, yapayalnız geçiriyor. Evin içinde endişe içinde yürüyüşe çıkmak ve oyun oynamaya gitmek için bekliyor. Sizce de bütün enerjisini bulduğu ilk şeyden -ki bu bir ayakkabı ya da bir koltuk olabilir- çıkarması mantıklı bir davranış değil mi?

İşte bu nedenle, bir köpeği evlat edinmeden önce tam olarak ayak uydurabileceğiniz, enerjisine uyabileceğiniz bir köpek seçmeniz çok önemlidir. Eğer bunu yaparsanız hoş olmayan sürprizlerden kaçınmış ve köpeğinizi başka birine vermeyi, hatta daha da kötüsü, onu terk etmeyi aklınızdan geçirmemiş olursunuz.

Eğer hiperaktif bir köpeğiniz varsa, aşırı enerjisini atmasına yardımcı olacak çeşitli yollar aramalısınız. Bu anlamda size bazı alternatif fikirler vermemize izin verin.

En Enerjik Köpek Cinsleri

Bir evcil hayvan alacaksanız ya da sahiplenecekseniz, sorumluluk sahibi olmak altın kuraldır. Bu nedenle, hem sizin hem de hayvanın iyiliği için, kalbinizi dinleyin ve köpeğinize ne kadar zaman ayırabileceğinizi düşünün. Ona ayırabileceğiniz ne kadar alana sahipsiniz ve köpeğiniz ile birlikte fiziksel olarak nasıl ya da ne derece aktif olabilirsiniz?

Aklınızın bir köşesine aşağıdaki köpek cinslerini yazın. Çünkü onlar en çok enerjiye sahip köpekler olarak bilinmektedir:

Dalmaçya köpeği

Beagle

İspanyol Cocker

Border Collie

Jack Russell Teriyer

Boksör

Retriever

Hava ya da mevsimler, bazı hastalıklar ve beslenme düzeni gibi bazı durumların köpeğin hiperaktivitesini etkileyebileceğini de söylememizde fayda var.

Hiperaktif Bir Köpeğiniz Varsa Ne Yapmalısınız?

Artık hiperaktif bir köpek çoktan hayatınızın bir parçası olduysa, köpeğinizin enerjisinin tamamının en iyi şekilde kullanılması için işe koyulma zamanıdır. İşte bazı tavsiyeler:

1- Köpeğiniz ile uzun yürüyüşlere çıkın

Köpeğinizi yalnızca tuvaletini yapması için dışarı çıkarmayın. Uzun bir yürüyüş hem sizin hem de köpeğinizin rahatlamasını, ikinizin de kafanızı boşaltmanızı ve mutlu olmanızı sağlayacaktır.

2- Oyun ve daha fazla oyun

Hem evin içinde hem de dışında oyunlar oynayın. Ve bu oynadığınız oyunların köpeğinizin koku alma duyusu ve zekasını geliştiren cinsten oyunlar olmasına dikkat edin. Ya da, bir sopa attığınızda gidip getirmesi gibi, yalnızca eğlenmek için bir oyun oynayın.

3- Köpeğinizi eğitin – örneğin, çeviklik ve beceri eğitimi

Bu tarz eğitim için yapılan sporlar köpeğinizin koşmasını, zıplamasını, tırmanmasını, keyif almasını ve en önemlisi ise kalan enerjisini yakmasını sağlayan bir spor türleridir.

4- Köpeğinizle birlikte siz de egzersiz yapın

Dışarı çıkın ve koşun. Ya da köpeğinizi özgürce yürüyüş yapabileceği ve diğer köpeklerle ya da insanlarla etkileşime geçebileceği bir parka götürün.

5- Bir sürü oyuncak

Oyuncaklarla ilgili birçok alternatifiniz var. Hem alabilir, hem de kendiniz köpeğinize oyuncak yapabilirsiniz. Bu oyuncaklar onu eğlendirecek ve aynı zamanda da meşgul edecektir.

Köpeğinizin aşırı enerji ile dolması onun suçu değil. Dolayısı ile bu taşan enerjisini atmasına yardımcı olun.

Eğer bunu yapmak için sizin zamanınız ya da gücünüz yoksa, ailenizden birine ya da bir arkadaşınıza köpeğinizin fiziksel ihtiyaçları ile ilgilenmesi için size yardım etmesini isteyin. Eğer maddi durumunuz müsaade ediyorsa, bir köpek gezdirici tutun ya da köpeğinizi rekabete dayalı sporlar yaptıran bir okula kayıt yaptırın.

Bir köpeğin, eğer sahip olduğu aşırı enerjisini düzgün bir şekilde atamazsa sıkılacağı su götürmez bir gerçektir. Eğer köpeğiniz için gerekli teşviği sağlamazsanız, bu kez de davranış problemleri başlayacaktır.

Son olarak, bu durumun köpeğin hatası olmadığını unutmayın. Günümüz dünyasında artık köpekler kızak çekmiyor ya da bir sürüyü gütme işi ile ilgilenmiyor. Bu yüzden köpeğiniz için başka alternatifler araştırın; çünkü onun enerjisi hala orada duruyor.

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03/04/2022 11:07