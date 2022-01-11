Hipodrom projesi hükümet tarafından iptal edildi

Alayköy’de bulunan eski Hipodrom arazisini yeniden hipodrom yarışçılığına kazandırmak maksadıyla çalışan Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği, Bakanlar Kurulu tarafından Hipodrom yapılmak için ayrılan ve Türkiye Jokey Kulübü’nün finanse edeceği proje için imzalanan protokolün araziye otel yapılacağı maksadıyla hükümet tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) Başkanı Bahir Çetinkaya konuyla ilgili olarak "Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) olarak önümüzdeki Cuma günü, elimizdeki belgeler ve projeler ile açıklama yapıp, olayı tüm şeffaflığı ile basına aktaracağımızı bildirmek isteriz" dedi.

Spordan sorumlu olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile geçtiğimiz Kasım ayında imzaladıkları Protokol sonucunda, Alayköy’de bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından Hipodrom yapılmak için ayrılan araziye, Türkiye Jokey Kulübü’nün finanse edeceği, projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çetinkaya, bugün itibarı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un kendilerine ulaşarak protokolü hayata geçiremeyeceğini söylediğini belirtti.

Kendilerine verilen bilgide hipodrom için ayrılan araziye “OTEL” yapılacağının aktarıldığını belirtti.

Çetinkaya, Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) olarak önümüzdeki Cuma günü, elimizdeki belgeler ve projeler ile açıklama yapıp, olayı tüm şeffaflığı ile basına aktaracaklarını kaydetti.

Çetinkaya, KKTC Gençliğinin proje ve hayallerinin KKTC’deki tüm siyasi partilerden daha büyük olduğunu ifade ederek bu projenin iptalinin ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

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11/01/2022 10:34