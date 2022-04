Hipodrom Yarışçılığının Kuzey Kıbrıs’taki tek faal Kulübü Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY)’dır

Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) Başkan’ı Bahir Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; At yarışlarının bir branşı olan Hipodrom Yarışçılığı’nın Kuzey Kıbrıs’taki tek faal temsilcisinin Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) olduğunu vurgulayarak, Atçılık Camiasından herhangi bir üyesi olmayan ve sadece kağıt üzerinde var olan derneklerin açıklamalarına, Atçılık Camiasının itibar göstermemesini, görevlerinin başında olduklarını ve Hipodrom Yarışçılığını Kuzey Kıbrıs’ta yeniden başlatmak ve modern koşullarda devamlılığını sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

10/04/2022 19:00