Hirondel Işıkları’nda kaza!

Yapımı yeni tamamlanan Hirondel Işıkları'nda bu akşam bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bu arada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, kavşak düzenlemeleri dolayısıyla günlerdir özellikle gece saatlerinde yol etraflarında olduğunu ifade etmiş “Gördüklerim karşısında resmen ürperdiğimi bilmenizi istiyorum. Alkol ve daha fazlasının etkisi altında birçok sürücü araç kullanıyor, ters yollara giriyor, şehir merkezinde 100-150 km ile araç kullanıp, anlamsız birçok işe imza atıyorlar” demişti.

Şenkul, paylaşımında “Etrafınızda kendinde olmadan araba kullananları gördüğünüz zaman ihbar etmekten lütfen çekinmeyelim. Birlikte bu konuda da mücadele etmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.