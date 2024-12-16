Hırsız kardeşler 8 gün daha tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da birçok mağazadan hırsızlık yapan 3 kardeş Seher Kaya, Şindar Kaya, Sevda Kaya ve suç ortakları Esra Sürücü yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.12.2024 tarihinde, saat 19.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza içerisinden, toplam değerleri 6800 TL olan 13 adet muhtelif kadın giyim kıyafeti ve 4 çift kadın ayakkabısı sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların üzerinde 2740 Euro, 835 STG ve 1000 USD paralar emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Seher Kaya’nın vermiş olduğu sözlü beyanda daha önce birçok sirkat gerçekleştirdiklerini ve bunu da Esra Sürücü birlikte yaptıkları konusunda itirafta bulunduğunu açıkladı. Polis, aynı gün Kaya kardeşlerin ikametgahında bir arama gerçekleştirilmiş olup, konu ikametgahta söz konusu mağazadan ve başka mağazalardan çalıntı olduğu düşünülen yaklaşık 300 adet etiketleri kesilmemiş kadın giyim ve aksesuarları ve 4 çift ayakkabı tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlı Sürücü’nün de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını evinde yapılan aramada kadın giyim aksesuarları ve kıyafetler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlıların evinde bulunan emarelerin iki ayrı iş yerinden çalındığını tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların sadece bir tarihte değil birçok tarihte bu suçu işlediklerini söyledi. Polis memuru, iki mağazada sayım yapıldığını, kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların cep telefonlarının DATA incelemesine gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.