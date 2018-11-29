Hırsızlar havaya ateş açarak durduruldu

Girne’de bir soygunda çaldıkları eşyaları Lefkoşa’da satmak isteyen iki kişi polis tarafından tutuklandı. Polisin tutuklanan iki kişiyi uzun süredir takip ettiği ifade edilirken polisi fark eden zanlıların kaçmaya çalışması üstüne polis iki el ateş açtı.

Terminal bölgesinde, tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphe edilen ziynet eşyalarını kuyumcuya satma girişiminde bulanan iki kişi polis tarafından tutuklandı. Önce ‘vuruldu’ dendi Olay yerinde bulunan bazı görgü tanıkları polisin havaya ateş açmasını, zanlıya ateş edildiğini gibi algıladı ancak polis daha sonra yaptığı açıklama ile olayın öyle olmadığını belirtti. Polis zanlıları uyarmak için havaya iki el ateş ettiğini açıklayarak kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Zanlılardan birinin polisten kaçmaya çalışırken kazağını düşürdüğü ve polisin kazağı emare olarak aldığı kaydedildi.