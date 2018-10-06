Hırsızlar kırıyor, çalıyor, kaçıyor

Girne’de Baldöken otoparkına bırakılan araç camları kırılarak soyuldu. Araç sahipleri park yerine gittikleri esnada aracın içinde hırsızları gördüler. Olayı sosyal medyadan duyuran vatandaş, yaşanan kovalamada hırsızların bıçak çektiğini ve polisi aramak isterken telefonunu da gasp ettiklerini yazdı.

Aylin Akdeniz hırsızlık olayını sosyal medyadan yazarak yetkilere seslendi. Akdeniz’in paylaşımı şöyle:

Baldöken otoparkında ve Girne Limanında - ne mal ne de can güvenliğimizin kalmadığını deneyimledik... Güvenle aracımızı park ettiğimiz Baldöken otoparkında aracımızı camı taşla kırılmış içerisi yağmalanırken içerinde iki hırsızla bulduk.... Hırsızları limanın içine doğru kovalayan eşime Chimera Cafe 'nin önünde bıçak çeken hırsızlar, eşime yardim etmek için polisi arayan vatandaşa da bıçak çekip cep telefonunu da gasp ettiler... 155 polis imdat hattına ulaşılamadığı için eşim polis karakoluna gittiği sırada da aynı hirsizlar otoparkta bekleyen ben, kızım ve arkadaşlarimizin yanina gelip bunu yapanların eşgalini teyid edip edemeyeceğimizi soracak kadar da gözleri kara idi....

Butun bunlar kotu bir kabul olmali, bu kabusun yaşandığı yer Kibris hele ki güzelim Girnem olmamalı...

KKTC polis teşkilati, Girne Belediyesi, KKTC Turizm Bakanlığı ve duyarlı vatandaşlar olarak adamızı nasıl yeniden eski güvenli günlerine döndürebiliriz? Yapılabilecek cok sey alinabilecek çok basit tedbirler mevcut yeter ki niyet olsun, birlik olunsun #KKTCpolis teşkilatı #GirneBelediyesi#KKTCTurizmBakanliği Turgül Tomgüsehan, Nidai Güngördü, Derya Hoca, Ali Tektan, Hakan Onurlu Foto Yücel, Ziya Nasifoglu, Güray Denge