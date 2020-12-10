Hırsızlığa 10'ar ay hapis

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağ Akar isimli iş yerinde müstahdem olarak bulunan sanıklar Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu, 25 Bin TL değerinde ürün çalmaktan 10’ar ay hapis cezası aldı.



Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı. İnan, sanıkların işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Sanıkların müstahdemi oldukları Çağ Akar’a işyerinden 25 bin TL değerindeki emtiaları sirkat etmelerini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, hırsızlık suçlarının artış gösteren ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç İnan, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 10’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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10/12/2020 16:22