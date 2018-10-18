Hırsızlığa 15 ay!

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Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşının Laptop ve telefonunu çalan zanlı Özgür Çağ aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun kararda sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunu ve sanığın benzer suçtan sabıkası olmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek bu durumun aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi. Başkan Fadıl Aksun kendisine güvenip evine alan arkadaşının bilgisayarı ve cep telefonunu çalan sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hapis cezası dışında bir ceza olamayacağının altını çizdi. Aksun aktarmış olduğu olgular ışığında sanığı heyet olarak oy birliği ile 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.