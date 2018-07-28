Hırsızlığa geldi, köpeğin üzerine işedi

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde Macila petrole giren kimliği belirsiz şahıs Buzdolaplarını açmaya çalıştı, yaralı köpeğe futbol topuyla şut çekti, yetmedi bir de hayvanın üstüne işedi.

Gece geç saatlerde petrol istasyonuna gelen bir şahıs önce buzdolaplarını zorlayarak açmaya çalıştı.

Tek tek bütün dolapları kontrol eden kişi kapıları açamayınca bu sefer etrafı kırıp dökmeye başladı.

Sinirini orada beslenen sokak köpeğinden çıkarmaya çalışan şahıs eline ne geçtiyse hayvana fırlattı.

Yanında getirdiği futbol topuyla ameliyatlı ve sakat olan köpeğe bir çok sefer şut çekti. Hayvanın canının yanmasına aldırmayan şahıs bununla da yetinmeyip köpeğin üzerine idrarını yaptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki şahsı bulmak için polis soruşturma başlattı