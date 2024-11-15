Hırsızlık Çetesine Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama Daha

Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan Binbir Surat Operasyonu kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Polisin, bölgede 28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında meydana gelen ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttüğü operasyon sonucunda zanlı olarak görülen K.Ç.(K-55), N.Ç.(K-43), D.Ç.(K-36) ve S.B.(K-39) tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturma sonucunda, tutuklanan kişilerin Lefkoşa’da bir ikametgahın kapısını açıp içeriye girdikten sonra, yatak odası içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları da çaldıkları tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.