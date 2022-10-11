Hırsızlık Davasında Karar!

Ev açma suçundan yargılanan Zaman Ul Hassan’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkûm olduğu ev açma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi mülkiyet hakkının önemine değindi. Barkın, sanığın mükerrer şekilde ev açma suçlarını işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)

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11/10/2022 12:18