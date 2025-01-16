Hırsızlık Davasında Karar!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Bina açma, mülke tecavüz Hırsızlığın yinelenmesi” suçlarından yargılanan İsmet Sariler hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 24 ay hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 8 Haziran 2019 tarihinde Güzelyurt’ta Telekomünikasyon Dairesi’nin zemin kısmında bulunan jeneratör odasının telli penceresini kısmen yırtarak hasara uğratıp açılan yerden oda içerisine giriş sağlayıp jeneratör üzerinde monteli bulunan 2 adet İnci marka 90 amper aküyü tutup taşlarını kesip kasti hasara uğrattıktan sonra alıp yine jeneratör odası içerisinde bulunan 2 adet Mutlu marka 120 amber eski aküyü sirkat edip yine aynı yerden çıktığını söyledi. Yargıç, 2 gün sonra yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntülerinden sanığın tespit edildiğini kaydetti.

Yargıç tutuklanan sanığın yasal ihtarda bulunduğunda "paramız yoktu bundan dolayı yaptık" dedikten sonra gönüllü ifade verdiğini, aküleri hurdacıya sattığını itiraf ettiğini kaydetti.

Sanığı; kendi ikrarı ve İddia Makamının sunduğu tüm olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulur mahkum ettiklerini belirten yargıç, Sanığın mahkum olduğu bina açma suçunun 7, Hırsızlığın yinelenmesi suçunun ise 5 yıl hapis öngördüğünü açıkladı.

Yargıç, “bina açma ve hırsızlığın yinelenmesi suçları Ceza Yasasında yer alan ciddi ve ağır suçlardandır.

Bina açma, sirkat ve mülke tecavüz suçları toplumun huzurunu kaçıran toplumu endişeye sürükleyen suçlardan olup bu suç türü ile Anayasamızda düzenlenen ve güvence altına alınmış bulunan Mülkiyet hakkı ihlal edilmektedir. Bu tür suçlar tüm bireylerin ve toplumun huzur ve güvenliğini ciddi şekilde sarsması sebebiyle kamu menfaatine zarar vermesinin yanı sıra huzurumuzdaki meselede de somut olarak Sanık Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesinde sirkat yaptığı cihetle kamu menfaatini ciddi surette ihlal etmiştir. Bu sebeplerle ceza takdir ederken kamu menfaatinin ön planda tutulması elzemdir.

Sanığın mahkum olduğu suçların nitelik itibariyle ağır ve ciddi suçlardan olması yanında, bu tür suçların yaygın suçlardan olduğunu gündemimizdeki davalardan gözlemlemekteyiz. İddianame konusu suçların yaygın suçlardan olmasını ceza takdir ederken Sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendiririz. Keza yaygın, ciddi ve vahamet arz eden suçlarda, ceza verilirken gerek sanığı gerekse bu tür suçları işleme eğiliminde olan diğer kişileri suç işlemekten caydırıcı ve ibret verici bir cezanın verilmesi gerekmektedir” dedi.

Yargıç, sanığın 11 Kasım 2015 tarihinde verilen hapislik cezasına rağmen ıslah olmadığını da söyledi.

Yargıç Barkın, Sanığın işlediği suçlardan ötürü pişman olduğunu, bu pişmanlığının göstergesi olarak Mahkemeden özür dilediğini, Mahkeme huzurunda işlediği suçları kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ceza takdir ederken Sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, sanığa ceza tayin ederken ağırlaştırıcı faktörleri, lehine alınan hafifletici faktörleri ve meselenin tüm ahval ve şartlarını tezekkür ettikten sonra 24 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)