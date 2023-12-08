Hırsızlık Davasında Karar!

Demirhan'da bir evden 3 kez hırsızlık yapan birçok eşya çalan Abdurrahman Cemiloğlu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Ev açma”, “Sirkat, “Kasti hasar" suçlarından yargılanarak, 2 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dün davayı karara bağladı. Kararı okuyan Cemaller, Abdurrahman Cemiloğlu’nun 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında, Demirhan bir ikametgaha 3 ayrı tarihte girerek, ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 40.000 TL olan 1 adet marka kahve makinesi, 1 adet b marka çay makinesi, 1 adet marka tost makinesi, 1 adet marka Ketıl, 1 adet marka şaraplık, 1 adet fırın, 1 adet 75 ekran televizyon, 2 adet 43 ekran televizyon, 3 adet abajur ve 1 adet ayaklı lambader sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Başkan, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan, sanığın işlediği suçun mağdurları fakirleştirdiğine vurgu yapıp, amme menfaati gereği bu tür suçları işleyen ve işleme eğilimindeki kişilere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Cemaller, sanığın planlı bir şekilde üç farklı tarihte aynı eve girerek, yüklü miktardaki eşyayı sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Cemaller, sanığa oy birliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)