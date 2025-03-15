Hırsızlık Girişimi Kanlı Bitti: Baba ve Oğlu Bıçaklandı!

15 Mart 2025 tarihinde saat 03:40 sıralarında Gazimağusa’nın Karakol Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkete giren kimliği meçhul iki kişi, alkollü içkileri çalmaya çalışırken iş yeri sahibi ve babası tarafından fark edildi.

Şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla iş yeri sahibi S.Y.A.’yı (24) sol elinden hafif şekilde, babası S.A.’yı (65) ise karın bölgesinden ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olayda yaralanan S.Y.A. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, S.A. ise yapılan ameliyatının ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır.

Olayın polisin fbilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, zanlı olarak aranmakta olan T.Ö.(E-22) ve M.N.M. (K-14) tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.