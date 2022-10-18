Hırsızlık için girdiği evde, ev sahibine yakalandı!

Gazimağusa’da hırsızlık için girdiği evin sahibine yakalanan İ.D., mahkemeye çıkarıldı ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Aleyhindeki suçlamaları kabul eden İ.D., mahkemenin Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler huzuruna çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Raif Safa, yemin altında verdiği şehadetinde mesele ile ilgili bulguları mahkemeye aktardı. Tanık polis, zanlının 15 Ekim 2022 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen “ev açma” ve “mülke tecavüz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Tanık polis, zanlının, konu tarihte saat 15.30’da, konu evin kapalı ancak kilitsiz mutfak kapısından içeriye girdiğini ve o esnada evin sahibine yakalanarak polise teslim edildiğini anlattı.

Zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını kaydeden tanık polis, mahkemeden zanlıyı, kaçma ihtimaline karşı, 3 ayı geçmeyen bir süre cezaevine göndermesini istedi.

Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler tanık polisin şehadetini ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti açısından, zanlıyı her ne şart altında olursa olsun 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi. (MHA)

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18/10/2022 18:09