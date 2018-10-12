Hırsızlık olayları sınıflara sıçradı!

Öğrenci öğrencinin parası çalıyor Ülkede son zamanlarda ciddi şekilde meşgul eden adli olaylara bugün bir yenisi daha eklendi. Lefkoşa’nın önde gelen okullarından Lefkoşa Türk Lisesi’nde bugün hırsızlık olayı yaşandı. Bir öğrenci diğer bir arkadaşının cüzdanını çaldı. Haber Kıbrıs’a konuşan cüzdanı çalınan çocuğun velisi Ayşe Hannars hırsızlık olayının Lefkoşa Türk Lisesi’nde üçüncü kez yaşandığını ifade ederek okulu gerekli tedbirleri almamakla suçladı. Veli Ayşe Hannars polise giderek okul yönetiminden şikayetçi olduğunu kaydederek olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Hannars, hafta başından itibaren gerekli işlemleri yapacağını da ekledi.