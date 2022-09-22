Hırsızlık suçundan tutuklandı, eşyalarından uyuşturucu çıktı

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22/09/2022

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Hırsızlık suçundan tutuklandı, eşyalarından uyuşturucu çıktı

Hırsızlık suçundan dolayı poliste tutuklu olan şahıs eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 21.09.2022 tarihinde, hırsızlık suçundan dolayı poliste tutuklu bulunan A.T.Ş.(E-21)’nin eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

22/09/2022 15:33
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TAGS: hırsızlık, uyuşturucu, eşya,
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