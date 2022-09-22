Hırsızlık suçundan tutuklandı, eşyalarından uyuşturucu çıktı
22/09/2022
Hırsızlık suçundan dolayı poliste tutuklu olan şahıs eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 21.09.2022 tarihinde, hırsızlık suçundan dolayı poliste tutuklu bulunan A.T.Ş.(E-21)’nin eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.