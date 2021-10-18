Hırsızlık ve Darp Olayında Gelişme

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Çuhadar, zanlı Ahmet Uğur Gülsevener, zanlı Hasan Özkural, zanlı Tolga Yaşar, zanlı Raif Yıldırımer, zanlı Eray Tolga Keçeli, zanlı Oran Binici ve zanlı Metin Kocadal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Hasan Çuhadar ve zanlı Ahmet Uğur Gülsevener ile Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.10.2021 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisi park alanı doğu kısmında Lefkoşa' da sakin Zanlı Hasan Çuhadar konuşmak istediği gerekçesi ile kendisini FD 869 plakalı aracı ile alan Lefkoşa' da sakin Ünal Eroğlu’yla konuşmak için park alanına park ettiği bir esnada elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği esnada olay yerine gelen HD 711 plakalı araç ve içerisinden inen Zanlı Ahmet Uğur Gülsevener’in araçtan aldığı ve sağ elinde tutuğu yaklaşık 1.5 metre plastikten mamül boru ile Ünal Eroğlu'na gelişigüzel vurmak suretiyle sol kol üst dış kısmında kızarıklık, sağ yar göğüste sıyrık yaptıktan sonra konu araçtan inen isimleri tespit edilen Zanlı Hasan Özkural ve Zanlı Tolga Yaşar, elleri ile gelişigüzel yumruk vurmak suretiyle adı edilenin sol kaş kısmında 1-2 cm kesi, sağ kulakta şişlik, sırtta birden fazla sürtük yapıp ciddi şekilde darp ettikten sonra Ünal Eroğlu'nun ellerinden kurtulup olay yerinden uzaklaştığını ve zanlı Hasan Çuhadar’ın konu aracın sağ arka camı, sol arka ve ön camı, aracın ön ve arka camını muhtemelen sert bir cisim ile kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan Samsung A 5 marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı. Polis, bu esnada yoldan geçen Mehmet Üçler ve İbrahim Halil Üçler’in olayı görüp ayırmak istedikleri esnada olay yerine gelen zanlı Raif Yıldırımer, zanlı Eray Tolga Keçeli ve zanlı Oran Binici’nin adı edilenlere henüz tespit edilemeyen sert bir cisimle gelişigüzel vurup, ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Metin Kocadal’ın yeni tutuklandığını ve tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, aranan bir şahıs daha olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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18/10/2021 15:08