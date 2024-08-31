Hırsızlık ve Polisi Darp Suçundan Tutuklanan Zanlı Yeniden Mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, ciddi darp, rahatsızlık çıkartma ve uygunsuz tavır harekette bulunmak suçlarından tutuklanan Fas uyruklu Rachida Fadıl bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir market içerisinden bin 993.94 TL değerindeki muhtelif markalardaki eşyaları , kasiyere ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, kullanımındaki cep telefonunu market içerisinde kaybettiğini bildirmesi üzerine, bahse konu markete ait güvenlik kameraları incelediğinde, zanlının sirkat suçunu işlediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, aynı gün, saat 20:05'de, zanlının umumi bir yer olan Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, görevli polis ekibi tarafından tespit edilmesi üzerine, Adli Şubeye celp edileceği esnada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle İngilizce anlaşılmayacak şekilde huzur ve sükûnu bozacak bir biçimde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, huzursuzluk çıkaracak biçimde ellerini yukarı aşağı sallamak suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunup, görevli polis mensuplarının yüzlerinin muhtelif kısımlarına her iki eliyle gelişi güzel vurup, sağ kol pazu kısmını ısırmak ve bir diğer polis memurunun sol kaşına sol dirseği ile vurmak suretiyle görevli polis mensuplarını ciddi bir şekilde darp edip, görevlerini yapmalarına kasten engel olduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki yasal statüsü araştırılacağını ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 5 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)