Hırsızlık ve Sahtekarlıkla para temini zanlıları mahkemede!

Haspolat’da meydana gelen " Müstahdem Tarafından Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlılar Hüseyin Kılınç ve İhsan Kılıç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak 3 Mart 2023 tarihinde Haspolat'ta Sanayi bölgesi içerisinde faaliye gösteren şirketin deposundan aynı şirkette döşemeci ustası olarak çalışan zanlı Hüseyin Kılınç İhsan Kılıç ile birlikte çalışmakta olduğu Pastelli Home Itd. ait olan ortalama toplam değeri 52.765 TL malı sirkat ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların ayrıca 20 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerine sirkat ettiği toplam değeri 13.765 tl olan malın kendisine ait olmadığını bildiği halde sahte davranışla kendisinin olduğunu söyleyerek 10.000 TL karşılığında satarak “Sahtekarlıkla Para Temini” suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlı İhsan Kılıç’ın 17 Mart 2023 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren bir mağazaya arkadaşı zanlı Hüseyin Kılınç ile birlikte sirkat ettiği toplam değeri 39.000 TL olan ürünü sirkat ettikten sonra çalmış olduğu ürünlerin arkadaşına ait olmadığını bildiği halde sahte davranışla arkadaşının ortağından ayrıldığını söyleyerek 40.000 TL karşılığında satarak Sahtekarlıkla Para Temini suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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24/03/2023 13:29