Hırsızlık Yapan Karı-Koca Para Cezasına Çarptırıldı

Bir aylık vize ile KKTC’ ye gelen ve İskele’de bir süpermarketten 2185 TL değerinde kozmetik ürünü çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan İran uyruklu Hadi Ghorbanzadeh Khoshknodahani ve eşi Zahra Farzoghi para cezasına çarptırıldı

Suçlarını kabul eden sanıklara toplam 14 bin TL para cezası verildi.

Yargıç ayrıca sanıkları benzeri suç işlememek ve yasalara saygılı olmak maksadıyla 3 yıl süreyle 10000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalamalarını emretti.

(MHA)

08/01/2020 17:22