Kamera görüntüleri incelenecek

Market’den hırsızlık yapan Türkmenistan uyruklu zanlı Melike Yumayeva tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Savran, olguları aktardı. Polis, zanlı Melike Yumayeva’nın 25 Ekim 2019 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Küçük Kaymaklı’daki Belça Süpermarket’ten iki rimel, bir şişe viski ve vonk marka peynir sirkat ettiğini belirtti. Polis, aranan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

30/10/2019 16:13