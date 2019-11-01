Hırsızlık yapmıştı 3 yıl hapis yatacak!

Kamalı Haber

Çatalköy’de 17 Ağustos 2019 tarihinde sabaha karşı bir evin balkon kapısından içeriye giren ve yatak odasındaki sandalyede bulunan çantayı eline aldığı sırada ev sakini tarafından fark edilince yakalanan Mehmet Can Çalıdan hakkındaki davada karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı Fusün Cemaller, sanığın “Geceleyin ev açma” ve “Mülke tecavüz” suçlarından yargılandığını belirtti.

Cemaller, sanığın 17 Ağustos 2019 tarihinde sabah 04.30 raddelerinde bir cürüm işlemek maksadıyla Çatalköy’de sakin S. U.’ya ait iki katlı müstakil evin açık sürme balkon kapısından ikametgâha girdiğini söyledi. Başkan sanığın daha sonra S.U.’nun yatak odasına kadar girdiğini ve yatak odasındaki sandalye üzerinde duran bayan kol çantasını eline aldığı esnada fark edilmesi üzerine çantayı yere atarak kaçmaya çalıştığını kaydetti. Sanığın ev sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini belirten Başkan Cemaller, tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından 19 Ağustos tarihinde bir ay süreyle cezaevine gönderildiğini belirtti.

Davaya konu meselede sanık hakkındaki şikayetin geri çekildiğini kaydeden Başkan, ancak bu tür suçları işleyenleri ve işleme eğiliminde olanları caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Cemaller, Geceleyin ev açma” ve “Mülke tecavüz” suçlarının toplumda huzursuzluğa neden olduğunu belirterek, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

01/11/2019 18:40