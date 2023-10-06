Hırsızlık yaptı, anlaşılmasın diye odayı dağıttı

Lefkoşa’da meydana gelen “ikametgahtan hırsızlık” suçundan tutuklanan Arslan Mahmut bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Engin Yıldız olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da birlikte kaldığı iş arkadaşlarından A.M.’nin çantasından 200 Euro, S.H.’nin valizinden ise 25 bin TL çaldığını söyledi. Polis, zanlının paraları çaldığı anlaşılmasın diye odayı dağıttığını, daha sonra polise gelerek, 300 Euro parasının çalındığına dair ifade verdiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının yalan beyan verdiğinin, paraları kendisinin çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, sorgulanan zanlının çaldığı paraları sakladığı yeri söylediğini açıkladı. Polis, çalınan paralardan 200 Euro ile 21 bin TL’nin bulunduğunu, 4 bin TL’nin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)