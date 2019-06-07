Hırsızlık yaptı, cezaevine gönderildi

Gazimağusa’da H.A ya ait ikametgâhın doğuya bakan alüminyum kapısının panjurlarını açıp içeri giren Gazimağusa sakini O. Ö, bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet hava tüfeği ile 2 adet bayan takısını sirkat ettikten sonra ayni gün yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtı.

5 ay sonra geri döndü

4.6.2019 tarihinde yine yasal olmayan yollardan KKTC’ye geri dönen O.Ö ayni gün kendi isteğiyle polise giderek teslim oldu ve tutuklandı. 5.6.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Gökhan Kol yemin altında verdiği şahadette, zanlının 27.12.2018 tarihinde Gazimağusa’da H.A ya ait ikametgâhı açarak içerden toplam 3518 TL değerinde bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet hava tüfeği ve 2 adet bayan takısını sirkat ettiğini, ikametgâhın kapısına da 150 TL de hasar yaptığını aktardı.

Gönüllü ifadesinde ve okunan davasında işlemiş olduğu suçları kabul ettiğini belirten tahkikat memuru Kol zanlının yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçmesi nedeniyle aleyhine 1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC topraklarından izinsiz ayrılmak suçlarıyla ilgili ikinci bir dosya tanzim edildiğini aktardı.

“Ben cezaevine gitmek ve temizlenmek isterim”

Tahkikatını tamamladığını belirten tahkikat memuru, savcı Hasan Boşnak’ın, zanlının size sözlü beyanı oldu mu sorusu üzerine verdiği cevapta zanlının, “ben cezaevine gitmek ve temizlenmek isterim” dediğini aktardı. Tahkikatının tamamladığını belirten tahkikat memuru Kol işlenen suçların ağır ceza yetkisine giren suçlar kapsamında olduğuna vurgu yaparak zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Avukat tutmayan zanlı, bir şey söylemek isteyip istemediğini soran yargıca cevabı kabul ediyorum oldu.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının her hâlükârda 3 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)