Hırsızlık zanlıları 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini, mülkte tecavüz, bina açma ve sirkat suçlarından yargılanan Umut Böyükarslan, Adem Ozansoy 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, 24 Ocak- 20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katı binanın kapısı açılarak içeriye girildiğini, 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti. Yargıç, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, Umut Böyükarslan ile Adem Ozansoy’un tespit edilerek, tutuklandıklarını ve 7 aydır cezaevinde yargılanması beklediklerini açıkladı.

Yargıç, sanıkların çalmış oldukları klima dış ünitelerini Haspolat’ta bir hurdacıya 43 bin TL’ye sattıklarını ifade etti.

Sanıkların avukatının beyanlarına da değinen Yargıç Candaş, savunmanın özellikle Umut Böyükarslan’ın parçalanmış bir aileye sahip olduğunu, her iki sanığın ailevi sorunları bulunduğunu söylediğini aktardı. Yargıç, sanıkların hurdacılık yaparak geçimlerini sağladıklarına dair de savunmanın beyanda bulunduğunu belirtti. Sanıkların yargılandığı bina açma suçunun 7 yıl hapis öngören, giderek yaygınlaşan ve toplum huzurunu bozan suçlardan olduğunu belirten yargıç, sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarının da yaygınlaştığını ifade etti. Mülke tecavüz suçlarında da artış olduğuna değinen yargıç, toplum huzurunu bozan suçlara ceza verilirken kamu yararının ön planda tutulması gerektiğini belirtti. Yargıç, sanıkların 2024 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde söz konusu binaya birçok kez giriş yaptıklarını, pişmanlık ve korku duymadıklarını, maddi kazanç elde etmek için söz konusu suçları işlediklerini söyledi ve bu hususların aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti. Yargıç, boş ve kullanılmıyor dahi olsa kimsenin başkasına ait binaya girme hakkı olmadığını dile getirdi.

Yargıç Candaş, sanıkların genç ve sabıkasız oluşunu, 43 bin liralık zararı ödemelerini, travmatik aile yaşamına sahip olmalarını, davalarını kabul etmelerini ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, her iki sanığı da 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.









