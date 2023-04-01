Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'da meydana gelen "Ev açma, Bina açma, Sirkat, Kasti Hasar" suçlarından tutuklanan zanlılar Mehmet Emin Geyik ve Abdurrahman Cemiloğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, huzurda bulunan zanlıların Mehmet Emin Geyik ve zanlı Abdurrahman Cemiloğlu "Ev açma, Bina açma, Sirkat, Kasti Hasar" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 23-24.03.2023 tarihleri arasında, K. O.S.'nin ikametgahının güneye bakan giriş kapısını sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak zorlayıp kilit kısmını kırarak 200 TL hasara uğrattıktan sonra, içeriye giriş yapılıp, ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 40.000 TL olan 1 adet Bosch marka kahve makinesi, 1 adet Bosch marka çay makinesi, 1 adet Bosch marka tost makinesi, 1 adet bosch marka su ısıtıcısı, 1 adet teka marka şaraplık, 1 adet bosch marka fırın, 1 adet 75 ekran Samsung marka televizyon, 2 adet 43 ekran stilevs marka televizyon, 3 adet abajur ve 1 adet ayaklı lambader sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yapıldığını anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 24.03.2023 tarihinde getirilmiş olup, olay yerinde olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzman tarafından yapılan incelemede meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti. Polis, 24-27.03.2023 tarihleri arasında, Lefkoşa'da K. O. S.'nin ikamet edilmeyen binanın doğuya bakan tuvalet penceresini sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak zorlayıp kilit kısmını kırarak 150 TL hasara uğrattıktan sonra, içeriye giriş yapan fail meçhul şahısların, bina içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 20.000 TL olan 1 adet stilevs marka ocak, 1 adet stilevs marka fırın, bir adet stilevs marka davlumbaz ve 1 adet teka marka mikrodalgayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını anlattı. Polis, olayın polisin bilgisine 27.03.2023 tarihinde getirildiğini ve olay yerinde olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzmanı tarafından yapılan incelemede meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen Abdurrahman Cemiloğlu (E-19) ve Mehmet Emin Geyik’in (E-23) derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Mehmet Emin Geyik'e ait olan Xiaomi marka cep telefonu ile bahse konu sirkat edilen eşyaların resimlerinin ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa Whatsapp üzerinden atılarak fiyat araştırılması yapıldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu telefonu Mehmet Emin Geyik ve Abdurrahman Cemiloğlu'nun kullandığının tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak söz konusu telefon emare alınarak, içerisinde gerekli inceleme yapılabilmesi için PGM data incelemeye teslim edilerek gerekli incelemeler yapılıp, başka herhangi birine bu eşyaların fotoğrafının atılıp atılmadığı veya satılıp satılmadığı ile ilgili olarak detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, yine mesele ile ilgili olarak telefon dökümü yazılıp gerekli incelemenin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, “Bu olgular ışığında meydana gelen gelişmeler neticesinde tahkikatın seyrinin değişebileceği ve söz konusu zanlıların meselede bağlantısı olabilecek şahıslara veya alınacak ifadelere ve aranmakta olan emarelere müdahale etme olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bu olgular ışığında zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

Mahkemede söz alan zanlı Mehmet Emin Geyik ve zanlı Abdurrahman Cemiloğlu suçla alakaları olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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01/04/2023 15:15