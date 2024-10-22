Hırsızlık Zanlıları Teminatla Serbest Bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Ali Haydar Aşan ile Naile Aşan bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16.10.2024 tarihinde saat 11.00'da Lefkoşa Hamitköy'de Vatan Sokak üzerinde bulunan işletmeciliğini Lefkoşa'da Sakin Ş.K.’nin yaptığı Guppa Home Design isimli iş yerinin arkasında bulunan ve Ş.K.’ye ait 25 adet galvaniz su borusu, muhtelif ebatlarda kutu profil borusu, 3 tane çanak anten ve 1 adet eski su ısıtıcısının zanlılar tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis, olayın 20 Ekim’de bildirildiğini, zanlıların 21 Ekim’de tutuklandığını ifade etti. Polis, Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklanan zanlıların tasarrufunda sirkat etmiş oldukları tüm malzemelerin bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlıların ifadelerinde eşyaları aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20’er bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)