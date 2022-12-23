Hırsızlık zanlılarına 4 gün ek tutukluluk

Güzelyurt mahkemesi, Gülay Süleymanoğlu huzurunda görülen dava,polis müdürlüğü adli şubede görevli polis memuru Bülent Habçı verdiği yeminli şahadete bulguları aktardı. 16 Aralık tarihinde saat 02:30 raddelerinde Güney Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşına ait aracı ikamet ettiği evin avlusundan alarak sirkat etmişlerdir. Ayni gün içerisinde aracın plakalarını saat 12:40 raddelerinde sökerek hurdacıya götürerek 22.000 tl karşılığında sahtekarlıkla para temin etmişlerdir. Polis soruşturması ile aydınğa çıkan konu hurdacıda bulunan aracın emare alınması ile birlikte zanlılar ayni gün tesbit edilerek tutuklanmışlardır. Olay sonrasında zanlı A.T. Gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçu kabul etti. Güzelyurt mahkemesi tarafından olayın salimiyeti için zanlılara 4 gün ek tutukluluk süresi verildi.

Bu habere tepkiniz:



23/12/2022 11:55