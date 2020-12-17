Hırsızlık zanlısı 1 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Vıctor Sopuluchukwu Okoye bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hatice Emin olayla ilgili bulguları aktardı. Emin huzurda bulunan zanlı Victor Sopuluchukwu Okoye’nin 13 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00 - 14.30 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin M.H’ye ait FJ 127 plakalı aracının sol ön koltuğu üzerindeki siyah renk erkek kol çantası ve içerisinde bulunan siyah renkteki deri cüzdan içerisinde 1200 tl nakit para, numarasını bilmediği TC ve KKTC sürüş ehliyeti, 17123140033 numaralı TC Kimlik kartını çalındığının bildirilmesi üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ikametgâhında yapılan aramada sirkat edildiği belirtilen yukarıda tafsilatı verilen eşyaların tümü ve 470 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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17/12/2020 15:07