Hırsızlık zanlısı 1 gün tutuklu kalacak!

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Girne’de Mülke Tecavüz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Dariusz Pawek Drzewiecki mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlı Dariusz Pawek Drzewiecki'nin, 25 Şubat 2020 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen "Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçlarından methalder olduğunu söyledi. Polis zanlının, 25 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Kemal Tuccaroğlu'na ait ikametgahın Kuzey kısmında bulunan garaj içerisindeki bir adet 12 bin TL değerindeki Trek marka bisikleti alarak sirkat ettiğini belirtti. Polis yapılan şikayet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini vezanlının yine Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren ve kalmakta olduğu The Mountain View Hotel içersinde tespit edildiğini ve yine sirkata konu bisiklette hotelin restoran kısmında bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Adnan Kardeşler zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinde bisikletin kullanılmadığını düşündüğü için aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

01/03/2020 17:40