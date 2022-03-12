Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen market hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Özvurulmuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un sirkat meselesi ile huzurda olduğunu belirtti. Polis, 15-19-20-22.02.2022 tarihleri 18.13-17.47 saatleri arasında Lefkoşa' da, Lefkoşa Ortaköy' de faaliyet gösteren ve sorumluluğunu Onur Kesmeci' nin yaptığı Lemar Ortaköy Şubesi’ne giden zanlının toplam değerleri 31 bin 395,70 TL olan 76 adet çeşitli markalarda ürünleri alışveriş arabası ile market kasasında ödeme yapmadan market dışına çıkartarak sirkat ettiğini anlattı. Polis, zanlının 11.03.2022 Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan arama müzakeresi sonrası 17.30-18.00 saatleri arasında yapılan aramada 3 adet havlu ikametgahta tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup araştırılması gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının serbest kalması durumunda tahkikata etki etme olasılığı bulunduğundan zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Avukat Hüseyin Koralp, konu suçun zanlının geçtiğimiz hafta teminata bağlandığı suçla aynı mesele altında olup olmadığını sordu. Polis, tarihlerin inceleneceğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



12/03/2022 17:01