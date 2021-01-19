Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla tutuklanan Burak Aksoy, mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Olgun Arkan, zanlının sirkat suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru Olgun Arkan, zanlının 14-17.01.2021 tarihleri arasında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı Murat Tatlı’nın valiz içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait 19 bin 165 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Olayın 18 Ocak tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, zanlının ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını, ayrıca çalınan paranın henüz bulunamadığını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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19/01/2021 18:01