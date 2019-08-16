Hırsızlık zanlısı 5 gün daha tutuklu kalacak

İncirli köyünde 2014 yılında vefat eden Bahire Akyürek’e ait eve giren 2 kişiden biri olan zanlı Mustafa Çelik hakkındaki soruşturma devam ediyor. “geceleyin ev açma” , mülke tecavüz ve kasti hasar suçlamaları ile ilgili olarak bugün Mağusa kaza mahkemesine çıkarılan zanlı Mustafa Çelik’in tutukluluk süresi 5 gün daha uzatılırken, konu eve zanlı ile giren 1 kişi daha aranıyor.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan Zanlı Mustafa Çelik’in tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.