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Hırsızlık zanlısı 5 gün daha tutuklu kalacak

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16/08/2019

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Hırsızlık zanlısı 5 gün daha tutuklu kalacak

İncirli köyünde 2014 yılında vefat eden Bahire Akyürek’e ait eve giren 2 kişiden biri olan zanlı Mustafa Çelik hakkındaki soruşturma devam ediyor. “geceleyin ev açma” , mülke tecavüz ve kasti hasar suçlamaları ile ilgili olarak bugün Mağusa kaza mahkemesine çıkarılan zanlı Mustafa Çelik’in tutukluluk süresi 5 gün daha uzatılırken, konu eve zanlı  ile giren 1 kişi daha aranıyor.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan Zanlı Mustafa Çelik’in tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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TAGS: Hırsızlık zanlısı 5 gün daha tutuklu kalacak, haber, kıbrıs,
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