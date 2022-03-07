Hırsızlık zanlısı bir gün tutuklu kalacak!

Karşıyaka’da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Ergün Karadağ Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Olgun Arkan, 28.02.2022 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Karşıyaka’da A.M.F.G'ye ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeri girildiğini ve içerisinden 300TL nakit para ve 1000 TL değerindeki cep telefonunu çalındığını söyledi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Ergün Karadağ’ın önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında bir gün süreyle tutukluluk emri verdi.

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07/03/2022 20:09