Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve müstahdem tarafından sirkat suçlarından tutuklanan Kemal Askeri dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru İbrahim Ertarkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 15-19 Şubat 2025 tarihleri ile 21.00 – 14.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, M. D'nin YDÜ içerisindeki petrol istasyonunda düşürmüş olduğu banka kartını, sirkat ederek, çeşitli yerlerde temassız işlem ile toplam 2780 TL çekiliş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 21 Şubat tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını, banka kartının üzerinde bulunduğunu, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi.

Zanlının suçunu itiraf ettiğini kaydeden polis, 22 Şubat tarihinde zanlının çalıştığı Yüksekbaş Gıda LTD isimli şirketin yetkililerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu, zanlının 31.07.2024-13.02.2025 tarihleri arasında şirkete ait muhtelif markada ve sayıda alkollü içkiyi marketlere satışını yapıp temin etmiş olduğu toplamda bir milyon 28 bin Türk Lirasını şirketin hesabına yatırmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkuç Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.