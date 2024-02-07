Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Marios Chrysiliou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Aslan mahkemede olguları aktardı. Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de bir süpermarkette N.A.’ya ait 3 bin TL değerindeki Samsung Galaxy A 51 model cep telefonunun alışveriş ödeme kasasında masasında unutulduğunu söyledi. Polis, unutulan cep telefonunun aynı tarihte kimliği meçhul bir şahıs tarafından çalındığını belirtti. Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, 20 Ocak’ta iş yerinde güvenlik kameralarından yapılan incelemede cep telefonunun Marios Chrysiliou tarafından çalındığını ve zanlının Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine çıkış yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkında Ocak ayında tutuklama emri temin edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının 3 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken, Metehan Kara Giriş Kapısında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 9 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.