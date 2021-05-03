Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

Girne’de birçok yerden hırsızlık yapan Mohannad Abdel Rauof Al Ouadah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının soygun darp ve vahim zarar suçlarından tutuklandığını belirtti.

Yavuz, zanlının 20 Nisan öğle saatlerinde Girne’de, “Demiralp İletişim” isimli iş yerine müşteri olarak girdiğini, iş yerinde satışta sunulan 3 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu alıp, pantolonunun içerisine sokarak, saklamaya çalıştığı sırada iş yeri çalışanı Memduh Tek tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, zanlının fark edilmesi üzerine kaçmaya çalıştığını, göğsüne vurup ittiği Tek’in yere düşüp kolunu çatlatmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, Tek’in zanlıyı kovalamaya devam ettiğini, makul kuvvet kullanarak dolmuşa bindiği esnada yakaladığını ve polise teslim edildiğini belirtti.Polis, yakalanan zanlının 19 Nisan’da Girne’de, Mert Optik’ten 5 bin 900 TL değerinde iki güneş gözlüğünü pantolonuna saklayıp çaldığını, 13 Nisan’da da “Şokmar” dan 300 lira değerindeki kablosuz telefon kulaklığı çaldığı pantolonuna saklayıp çaldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, yakalanan zanlının üzerinde bir adet güneş gözlüğü ile kablosuz kulaklık bulunduğunu söyledi.

Zanlının 12 gün tutuklu kaldığını belirten polis, zanlının 2020 yılında işlediği mülke tecavüz suçundan 3 ay hapis cezası aldığını, hakkında ihraç kararı çıktığını ancak üniversite öğrencisi olması nedeniyle kendisine bir şans verildiğini belirtti. Polis, zanlının eğitimini tamamlayabilmesi için ihraç emrinin ertelendiğini, okul sonrasına bırakıldığını söyledi. Polis, ancak zanlının 2021 Nisan ayı içerisinde 3 ayrı yerden hırsızlık yaptığını belirterek, teminat istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



03/05/2021 21:13