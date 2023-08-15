Hırsızlık zanlısı Ercan'dan çıkış yaparken tutuklandı

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait parayı çaldığı iddia edilen Halil İbrahim Sarıçam yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Gültekin Sancar aktardı. Polis, Lefkoşa’da kozmetik üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde dağıtımcı ve pazarlamacı olarak çalışan zanlının 2 Ağustos 2023 tarihinde iş yerinin Girne şubesinden teslim aldığı 5 bin 400 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine 12 Ağustos tarihine Ercan Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmaya çalışırken gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 2 bin 455 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını dile getirdi. Zanlının 12 Ağustos tarihinden beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. (Kamalı Haber)