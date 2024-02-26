Hırsızlık zanlısı mahkemede!

Gönyeli’de eski ev arkadaşının eşyalarını çalan, ayrıca laptopunu kıran İranlı Mohammadamın Donyaıe dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Mart 2023 tarihinde Gönyeli'de Amir Muhammed Heydari'ye ait ikametgaha balkonundaki kilitsiz kapısını açıp, giren eski ev arkadaşı zanlı ile kimliği meçhul erkek bir şahsın, 1 adet siyah renk tencereyi, 1 adet bıçağı, 1 adet mikseri, 1 adet Housberg marka ütüyü, 1 Huaveı marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların Acer marka dizüstü bilgisayarı kasten ve kanunsuz olarak kırıp, hasara uğrattıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti. Polis memuru, bahse konu eşyaların, müşteki tarafından aynı gün olay sonrası zanlının sokak üzerinde yürürken tasarrufunda bulunarak, geri alınıp polise teslim edildiğini söyledi. Olayın bilgilerine 9 Mart 2023 tarihinde getirildiğini anlatan polis, zanlının aleyhine aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 21 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde öğrenci olduğunu ancak yapılan soruşturmada 2 Ekim 2022 tarihinde ülkeye 60 günlük öğrenci vizesi ile geldiğini, ancak izin süresi bittikten sonra 1 Aralık 2022 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede 448 gün kaçak yaşadığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)