Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da bir avukatlık bürosundan para çalan zanlı Burak Demir, bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Rıfat Üzümlüler, zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat bürosunun ofisi içerisinde misafir olarak bulunan zanlının masa üzerinde bulunan para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen bin 630 TL parayı çaldığını söyledi. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı gün kaldığı ikametgahta tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun cebinde bin 600 TL bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde üzerinde bulunan parayı Saray Casinoda oyun oynayıp kazandığını söylediğini açıkladı. Polis, casinodan yapılan araştırmada zanlının kazanmadığı, 550 euro kaybettiğini belirlediklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

(Kamalı Haber)