Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarket'e ait 136 bin 730 TL’yi suç ortağı ile birlikte çalan Halil Karacan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Öjen Açıkada, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 8 Ağustos 2013 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarket'te kasalardan toplanan 136 bin 730.34 TL parayı söz konusu iş yerinde muhasebeci olarak çalışan ve aranan şahıs olan Murat Hoş ile birlikte çaldıklarını söyledi. Polis, zanlının 9 Ağustos 2013 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını belirtti. Polis memuru Açıkada, zanlının 20 Eylül 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada Ercan Havalimanı'nda tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının 10 yıl süreyle ve olay tarihinden hemen sonra KKTC haricine çıkması nedeniyle mesele ile ilgili soruşturmanın yapılamadığını belirti.

Polis, ayrıca zanlının suç ortağı ile birlikte 9 Ağustos 2013 tarihinde Alayköy'de fuhuşa teşvik suçunu işlediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar vererek, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)