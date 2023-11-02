Hırsızlık Zanlısı Paletleri İş Yerinin İzniyle Aldığını İddia Etti

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mehmet İkin bugün mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Toykan Gülerler olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2022-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan zanlının 12 bin TL değerinde 5 paket tahta görünümlü plastik parkeyi çaldığına dair yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, şikayetin 1 Kasım 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde paletleri iş yerinin izni ile aldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)