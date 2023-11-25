Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti

Minareliköy'de faaliyet gösteren bir market içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Helen Charalambous mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan 12 Kasım 2023 tarihinde saat 20:05 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren bir market içerisindeki giyim reyonunda satışa sunulan 630 TL değerindeki siyah renk nike amblemli eşofman üstü bir bayan şahıs tarafından alınarak kasadan ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat edildikten sonra market dışarısında KQJ 570 araca binerek uzaklaştığının tespit edildiğini ve yapılan soruşturmada konu şahsın zanlı Helen Charalambous olduğunu belirtti. Polis zanlının 24 Kasım 2023 tarihinde zanlının giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde Rumca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf ederek gönüllü ifadesi temin edildiğini söyledi. Polis zanlının serbest kalması durumunda KKTC haricine çıkması kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.