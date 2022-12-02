Hırsızlık zanlısı teminatla serbest kaldı

Gazimağusa’da komşusunun evine girip hırsızlık yapan A.R., ileride yargılanmak üzere 20 bin TL nakdi teminata bağlandı.

Pakistan uyruklu A.R., KKTC’de gün geçtikçe yaygınlaşan ev açma, kasti hasar ve ikametgahdan sirkat suçlarından yargılanacak.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne görevli Löğmen Yücetürk yemin altında verdiği şehadetinde; zanlının 17 ile 18 Kasım tarihleri arasında, Gazimağusa’da Tekan Bölgesi’ndeki Yeşim Apartmanı’nın 3 numaralı dairesininin kilitsiz pencerenin parmaklıklarına kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıp, bahse konu ev içerisine hırsızlık için girdiğini anlattı.

Löğmen Yücetürk, zanlının, konu ikametgahta bulunan dört çantasını ve çanta içerisinde muhafaza edilen 100 gram ağırlığında Sudi Arabistan yöresine ait takı setini, mor tırnak bakım setini, salondaki sehpa üzerinde bulunan kulaklığı ve altın renkli imitasyon kolyeyi sirkat ettiğini belirtti.

Sirkat edilen eşyaların bir kısmını zanlının evinde bulup emare aldığını kaydeden tanık polis eşyaların değerinin 78 bin TL olduğunu ifade etti.

Polis, altın ve hoparlörün halen kayıp olduğunu ifade etti.

Tanık polis, zanlı aleyhindeki soruşturmasını zanlının etki edeceği oranda tamamladığını belirtti ve mahkemeden ülkede izinli olarak bulunan zanlı aleyhine uygun bir teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polisin yemin altında verdiği şehadetini ve talebini değerlendirerek zanlının KKTC dışına çıkmaktan men edilmesine ve mahkemeye 20 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi. (MHA)

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02/12/2022 20:24