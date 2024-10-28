Hırsızlık Zanlısı Tutuksuz Yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Deniz Dayanç bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Duran Dal mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Ekim 2024 tarihi saat 10.00 raddelerinde Kemal Şemiler Caddesi Kermiya'da bulunan bir apartmanın bodrum katında zanlının U.G.’ye ait toplam değerleri 20.000 TL olan 1 adet Vestel buzdolabı, 1 adet Vestel marka fırın, 1 adet fuji marka su sebili ve 1 adet üçlü kahverengi renk deri koltuk sirkat ettiğini söyledi. Polis, 26 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen sirkat meselesi ile ilgili yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinden zanlının konu eşyaları sirkat edip KL 536 plakalı ısuzu kamyonet araçla taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, aynı tarihte zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, eşyaların zanlının Minareliköy’deki ikametgahında bulunarak emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)